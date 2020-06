Kajo wraca na boisko! Zielonogórzanina wspierają koledzy

Kajo! Czekamy! - to napis, jaki pojawił się we wrześniu na koszulkach młodych piłkarzy z Zielonej Góry, którzy w ten sposób wspierali swojego kolegę i zawodnika chorego na białaczkę. Kajetan Lehmann ma 13 lat, na co dzień trenuje grę w piłkę nożną w klubie Akademii Murawskiego w Zielonej Górze.