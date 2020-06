Ostatni moment na złożenie wniosku o dopłaty z ARiMR

Dziś o północy mija termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie za ten rok. W województwie lubuskim z tego typu wsparcia korzysta ok. 19 tys. rolników.

W tym roku, ze względu na epidemię koronawirusa, dostali oni dodatkowy miesiąc na złożenie wniosków. Krzysztof Nowakowski, zastępca dyrektora lubuskiego oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, podkreśla jednak, że mimo wydłużenia tego terminu, ok. tysiąca lubuskich rolników nie złożyło jeszcze wymaganych dokumentów:

Od kilku lat wnioski o unijne dopłaty składa się drogą internetową za pośrednictwem platformy eWniosekPlus.

– Gdyby ktoś miał jednak problem ze złożeniem dokumentów on-line, to niemal do północy będziemy służyli pomocą techniczną – zapewnia Krzysztof Nowakowski:

Swój e-wniosek o dopłaty bezpośrednie złożył już m.in. Mateusz Jelinek ze Smardzewa w gminie Szczaniec. Jak mówi, taka forma składania wniosków, to dla rolników spore ułatwienie:

Dodajmy, że rolnik, który nie złoży e-wniosku dziś do północy, będzie mógł to jeszcze zrobić do 10 lipca. Kwota unijnego wsparcia zostanie jednak wtedy pomniejszona o 1 procent za każdy dzień opóźnienia.