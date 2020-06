WOT podsumowuje „Odporną Wiosnę”

Ewakuacje podopiecznych domów pomocy społecznej, pobieranie wymazów w punktach drive - thru, kontrole osób przebywających na kwarantannie, a także wspieranie szpitali i samorządów lokalnych - to tylko niektóre działania podejmowane do tej pory przez 17. Wielkopolską Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej w ramach akcji pod kryptonimem "Odporna Wiosna".