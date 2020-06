Ponad 300 osób, 200 stuningowanych pojazdów z lubuskiego i zachodniopomorskiego oraz pełna gotowość do pokazów driftów i wyścigów. W minionym tygodniu gorzowskim policjantom udało się udaremnić zaplanowane ulicami miasta ściganie. Jak czytamy w nadesłanym do nas policyjnym komunikacie, odpowiednie rozpoznanie sprawiło, że część młodych kierowców nie zdążyło nawet dobrze rozgrzać swych maszyn.

Ale mimo to policjanci ruchu drogowego wylegitymowali 150 osób, nałożyli 84 mandaty – głównie za przekroczenie prędkości. Zabezpieczyli też 24 dowody rejestracyjne, skierowali kilka wniosków do Sądu oraz zatrzymali kierującego, który na ograniczeniu do 70 km/h pędził w mieście 162 km/h. Wszystko to działo się na ulicach Zawadzkiej, Łukasińskiego, Piłsudskiego, Mosiężnej, Złotego Smoka, Słowiańskiej oraz dużym parkingu przy jednym z marketów na ulicy Szczecińskiej oraz Górczyńskiej w Gorzowie.