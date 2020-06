Uroczystości rocznicowe w Oświęcimiu

Prezydent Andrzej Duda wziął udział w uroczystościach 80. rocznicy pierwszego transportu Polaków do KL Auschwitz. Pod tablicą upamiętniającą transport złożył kwiaty, a na torach, którymi polscy więźniowie zostali przywiezieni - biało-czerwony bukiet róż.

Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że choć Polacy byli pierwszymi więźniami obozu, to ginęli w nim przedstawiciele narodów całej Europy. Jak mówił, ziemia KL Auschwitz woła o to, aby nigdy nie zapomniano o tragedii, do której na niej doszło.

80 lat temu, 14 czerwca 1940 roku, z więzienia w Tarnowie do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz został przywieziony pierwszy masowy transport Polaków. Znajdowało się w nim 728 mężczyzn, z których wojnę przeżyło 325-ciu, zginęło 292-óch, a los 111-tu jest nieznany. W lipcu zeszłego roku zmarł ostatni były więzień, Kazimierz Albin.