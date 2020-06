W komunikacje czytamy, że w godzinach od 13.00 do 3.00 prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad.

Służby zalecają ograniczenie aktywności w czasie burz i w miarę możliwości pozostanie w domach.