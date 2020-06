Posłowie i europosłowie Zjednoczonej Prawicy od dziś będą spotykać się z wyborcami w całym kraju by mobilizować ich i przekonywać do głosowania w wyborach prezydenckich na Andrzeja Dudę. Dziś takie spotkania zaplanowano m.in. w Gorzowie, Świebodzinie i Zielonej Górze.

Krzysztof Sobolewski, który jako szef Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości nadzoruje struktury partii, zwrócił uwagę, że do wyborów zostały już tylko dwa tygodnie, dlatego sztab starającego się o reelekcje Andrzeja Dudy intensyfikuje działania w terenie.

– Od soboty rozpoczynamy akcję „Łączy nas Polska”, w ramach której politycy Zjednoczonej Prawicy – posłowie oraz europosłowie – w swoich okręgach wyborczych będą spotykać się z wyborcami, przedstawiać program wyborczy prezydenta Andrzeja Dudy, mobilizować wyborców do udziały w wyborach i przekonywać do oddania głosu na niego – poinformował Sobolewski. – W ten weekend w całym kraju odbędzie się ok. 200 takich spotkań. W kolejnym tygodniu oraz w przyszły weekend akcja będzie kontynuowana. Łącznie zaplanowaliśmy kilkaset takich spotkań – wskazał polityk PiS.

Sobolewski zapowiedział, że w trakcie spotkań politycy będą przypominać dokonania ostatnich pięciu lat rządów Zjednoczonej Prawicy, które nie byłyby możliwe bez aktywnego udziału prezydenta Dudy. – Będą też prezentować założenia tzw. Planu Dudy, czyli planu inwestycji strategicznych oraz lokalnych, a także jakie efekty przyniesie jego wprowadzenie. Będą też mówić o podpisanej w mijającym tygodniu „Karcie rodziny” – powiedział szef struktur PiS.