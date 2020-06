Zator na S3

Jak informuje lubuska policja nie doszło tu do żadnego wypadku, a powodem spowolnienia ruchu jest zwężenie drogi na wysokości budowanego MOP-u Stożne przed Cigacicami. Zator liczy około 10 kilometrów i rozluźnia się dopiero w okolicach Cigacic. Tak duży ruch dzisiaj to efekt wyjazdów na długi weekend nad morze.

Przypomnijmy, aktualnie nie ma możliwości korzystania z alternatywnej trasy stara trójką. Z powodu remontu wyłączony jest drugi most w Cigacicach.

Ruch w stronę Zielonej Góry odbywa się bez przeszkód.