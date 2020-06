Suchą nogą do kościoła w Smardzewie

Gmina Szczaniec uporządkowała dojście do kościoła w Smardzewie. Zadanie wydaje się błahe, gdyby nie ciągnące się latami zawiłości własnościowe, które nie pozwalały sprawy rozwiązać, a mieszkańców Smardzewa zmuszały do brodzenia w błocie lub kurzu w drodze do świątyni.