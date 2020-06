Słubice wybudują kolejną halę sportową

Jeszcze w tym miesiącu powinna być oddana do użytku sala sportowa przy szkole podstawowej nr 2 w Słubicach. Poprawią się warunki nauki wychowania fizycznego, ale obiekt będzie też dostępny dla mieszkańców. Inwestycja kosztowała ponad 7 mln złotych, które w całości pochodziły z budżetu gminy.

– Ale my już myślimy o kolejnej hali sportowej. Tym razem chcemy, by porządne warunki do rozwoju swoich pasji sportowych mieli uczniowie szkoły podstawowej nr 2 – mówi Adriana Dydyna-Marecka, zastępca burmistrza Słubic.

Władze Słubic złożyły wniosek o dotację budowy w ministerstwie sportu.