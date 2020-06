Dziś Żagań bawi się dla Mii

O maleńkiej Mii było już głośno w Żaganiu i okolicy. Do marca organizowano tutaj akcję za akcją – wszystko po to, by zebrać 10 mln na terapię genową w Stanach Zjednoczonych. Potem była cisza i wszyscy zamknęli się w domach.

Rodzice Mii zaczęli tracić nadzieję, że uda się zebrać niebotyczną kwotę.

Mia ma 10 miesięcy, mieszka we Wrocławiu, ale Żagań jest najbardziej zaangażowany w pomoc. Z tego miasta pochodzi jej mama – Natalia Papierz-Kurtuldu:

W sobotę na placu gen. Maczka w Żaganiu odbędzie się impreza z atrakcjami dla dzieci i gastronomią, pieniądze zostaną przeznaczone na leczenie dziewczynki. Start o godz. 11, koniec o 16.

Planowane są też festyny w Bolesławcu i Przemkowie. W Żaganiu, Żarach i Sulechowie (pod ratuszem) zbierane są nakrętki dla Mii, w Żaganiu trwa też akcja zbierania złomu pod hasłem „Metal Mia”. Swoją cegiełkę można też dołożyć w inny sposób.