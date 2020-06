USA przerzucą część wojsk z Niemiec do Polski – informuje Reuters

Część z 9,5 tys. wycofywanych z Niemiec amerykańskich żołnierzy zostanie skierowana do Polski oraz innych krajów sojuszniczych Stanów Zjednoczonych – poinformował w piątek Reuters, powołując się na źródło w administracji USA.

Agencja pisze też, że część amerykańskich wojskowych ma wrócić z Niemiec do USA.

Wcześniej w piątek dziennik „Wall Street Journal” napisał, że prezydent USA Donald Trump polecił Pentagonowi do września wycofać z Niemiec 9,5 tys. amerykańskich żołnierzy. Informację o tym podał również Reuters.

Tym samym kontyngent żołnierzy USA stacjonujących na stałe w Niemczech ma zostać zmniejszony do 25 tys. Według „WSJ” będzie to maksymalna łączna liczba żołnierzy USA przebywających w Niemczech na stałe oraz rotacyjnie. Dziennik przypomina, że zdarzało się, że w RFN momentami stacjonowało nawet ponad 50 tys. amerykańskich wojskowych.”WSJ” i Reuters informują, że dokument o wycofaniu części żołnierzy USA z Niemiec podpisał prezydencki doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Robert O’Brien.

Reuters pisze, że decyzja Waszyngtonu „to rezultat miesięcy pracy” przewodniczącego kolegium szefów sztabów sił zbrojnych USA generała Marka Milleya. Dyskusje dotyczące wycofania wojsk z Niemiec trwały w amerykańskiej administracji od września ub.r. – pisze „WSJ”. Krok ten „przypada na okres napięć w relacjach między USA i Niemcami” – zauważa.

„WSJ” oraz Reuters swoje doniesienia opierają na anonimowych źródłach w amerykańskim rządzie. Pentagon i Biały Dom do tej pory ich oficjalnie nie potwierdziły.

Do tych doniesień odniósł się szef gabinetu prezydenta.

– powiedział Szczerski.

„Polska jest konsekwentnym zwolennikiem jak najsilniejszej więzi atlantyckiej, której częścią jest obecność US Army w Europie. Oczywiście uznajemy jednocześnie prawo strony amerykańskiej do kształtowania tej obecności stosownie do oceny sytuacji i uwarunkowań politycznych”