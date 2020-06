Do treningów wrócili młodzie szermierze Flesza Świdnica, którzy ćwiczą na obiekcie drzonkowskiego WOSiR-u. W lipcu od połowy do końca miesiąca odbędzie się zgrupowanie zawodników Flesza, a najstarsza grupa wyjedzie wraz z zawodnikami Piasta Gliwice do Wisły.