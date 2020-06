Piechotą aż do muzeum

Zarząd Dróg Wojewódzkich wybuduje chodnik przy ul. Lotników Alianckich w Żaganiu prowadzący aż do Muzeum Jeńców Wojennych.

Jak mówi burmistrz Andrzej Katarzyniec, to droga ruchliwa, łącząca Iłowę i Żagań oraz dojazd do autostrady, dlatego miasto tak zabiegało o chodnik w kierunku muzeum, które odwiedza co roku tysiące osób.

Miasto dołoży do inwestycji 80 tys. zł.