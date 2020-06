Gorąco wokół Hongkongu. Władze w Pekinie nie odpuszczają

Lam przybyła do chińskiej stolicy, by rozmawiać na temat nowych przepisów, które mają zostać opracowane w Pekinie i nadane Hongkongowi z pominięciem jego lokalnego parlamentu. Wielu komentatorów ocenia to jako ograniczenie autonomii tego regionu i wolności jego mieszkańców.

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson ocenił, że narzucenie tego prawa byłoby sprzeczne ze zobowiązaniami wynikających ze wspólnej chińsko-brytyjskiej deklaracji z 1984 roku w sprawie zarządzania Hongkongiem po jego przekazaniu ChRL. Podkreślił, że umowa ta jest prawnie wiążąca i zarejestrowana w ONZ.

„Wielka Brytania nie odwróci się od mieszkańców Hongkongu, którzy boją się utraty swojego stylu życia, i zapewni dla nich alternatywę”

– napisał Johnson w artykule opublikowanym w środę na łamach brytyjskiego dziennika „The Times” i hongkońskiego dziennika „South China Morning Post”.

Brytyjski premier dodał, że jeśli Pekin wprowadzi te przepisy, to Londyn otworzy drogę do uzyskania brytyjskiego obywatelstwa dla posiadaczy brytyjskich paszportów zamorskich w Hongkongu. Przypomniał, że jest ich tam 350 tys., a kolejne 2,5 mln osób w regionie mogłoby się o taki dokument ubiegać.

Zapowiedzi Johnsona wywołały gniewną reakcję w Pekinie. „Wielka Brytania lekkomyślnie wypowiadała się na temat Hongkongu i czyniła bezpodstawne zarzuty, by ingerować w sprawy Hongkongu” – powiedział w środę rzecznik chińskiego MSZ Zhao Lijian. Oświadczył, że Chiny przekazały Wielkiej Brytanii stanowczy protest w tej sprawie.

„Wzywamy stronę brytyjską, aby wycofała się, zanim będzie za późno, aby porzuciła swoją zimnowojenną i kolonialistyczną mentalność”

– powiedział Zhao.

Chińskie władze utrzymują, że sprawy Hongkongu są wyłącznie wewnętrznymi sprawami Chin. W odniesieniu do masowych prodemokratycznych protestów w tym regionie zarzucały również „obcym siłom”, w tym Wielkiej Brytanii i USA, że podburzają mieszkańców Hongkongu do łamania prawa i separatyzmu.

Chińscy urzędnicy oceniali również, że chińsko-brytyjska deklaracja z 1984 roku jest dokumentem historycznym i nie jest wiążąca w sprawie zarządzania Hongkongiem.