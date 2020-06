Team Fighting Zielona Góra już trenuje. Obóz szkoleniowcy być może latem

Wakacje to nie będzie czas sielanki dla zawodników Team Fighting Zielona Góra. Sportowcy szlifują formę w hali od dwóch tygodni, a przed nimi okres letni.

Zawodnicy być może udadzą się na obóz przygotowawczy do Olsztyna, którego gospodarzem ma być klub Mameda Khalidova Arrachion. W ubiegłych latach miał on miejsce w sierpniu, ale na razie nie wiadomo, czy w ogóle dojdzie do skutku. Wszyscy chcielibyśmy tam jechać – mówi trener Team Fighting Zielona Góra Mariusz Cielepa, który wciąż czeka na decyzje w tej sprawie.