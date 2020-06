Sanatoria czekają na kuracjuszy. Od 15 czerwca

Uzdrowiska w Polsce wznawiają swoją działalność - poinformował lubuski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. Do sanatorium pacjenci będą mogli pojechać od 15 czerwca.

Jak informuje rzeczniczka lubuskiego NFZ Joanna Branicka, z leczenia w pierwszej kolejności mogą skorzystać osoby, które miały rozpocząć turnus w momencie wybuchu pandemii lub były w trakcie leczenia:

Każdy kuracjusz przed wyjazdem do sanatorium będzie miał wykonany test w kierunku Covid-19:

Pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia skontaktują się listownie lub telefonicznie i poinformują zainteresowane osoby o wprowadzonych procedurach.

Przypomnijmy, że w województwie lubuskim mamy 3 punkty tzw. drive thru, w których można pobrać materiał do badań w kierunku na koronawirusa. Są one w Zielonej Górze, Gorzowie i Żaganiu. Nowe wytyczne dotyczą także obiektów uzdrowiskowych. Chodzi m.in. o zachowanie reżimu sanitarnego, zasady wydawania posiłków oraz odpowiednią ilość gości w obiekcie.

Małgorzata Wierzykowska jest dyrektorem jednego z ośrodków leczniczych w Świnoujściu. Jak zaznacza, jest jeszcze sporo niewiadomych – dotyczą one m.in. sposobu serwowania posiłków i zasad dezynfekcji pokoi po pensjonariuszach:

Jak dodaje Małgorzata Wierzykowska, baza noclegowa jest na tyle duża, by przyjąć bezpieczną liczbę pacjentów:

Do powrotu kuracjuszy przygotowują się także ośrodki w Polanicy Zdroju. Piotr Grudziński jest dyrektorem marketingu jednej z większych grup uzdrowiskowych. Ośrodki sanatoryjne są w stanie pomieścić do 3,5 tysiąca osób. – Jesteśmy przygotowani do przyjęcia pacjentów, ale obawiamy się, czy frekwencja dopisze – dodaje Grudziński: