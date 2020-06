Lubuszanie zwolnieni ze składek na 178 mln zł

„Równie popularną pomocą oferowaną przez ZUS w ramach tarczy antykryzysowej jest wypłata świadczenia postojowego. Do tej pory do lubuskich oddziałów ZUS wpłynęło niemal 34 tys. wniosków o ten rodzaj świadczenia. Zakład wypłacił z tego tytułu 43 mln zł” – powiedziała rzeczniczka.

Lubuszanie mogą również korzystać z innych ulg, m.in. odroczenia terminu płatności składek, rozłożenia zaległości na raty, przesunięcia terminu spłaty oraz odstąpienia od opłaty odsetek za zwłokę. O te formy pomocy złożyli niemal 5 tys. wniosków. Do tej pory udzielono ulg w tym zakresie na ponad 48,5 mln. zł.

Rzeczniczka przypomniała, że ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać małe firmy, zgłaszające do ubezpieczeń społecznych maksymalnie dziewięć osób. Zwolnienie dot. składek zarówno za przedsiębiorcę jak i jego pracowników. Mogą z niego skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł. lub dochodem niższym niż 7 tys. zł.

Ulga przysługuje też firmom zgłaszających do ubezpieczeń od 10 do 49 osób, jednak w ich przypadku zwolnieniu podlega 50 proc. kwoty składek. Na pomoc mogą liczyć również spółdzielnie socjalne, tu bez znaczenia jest liczba osób zgłaszanych do ubezpieczeń. Zwolnieniu podlegają składki za kwiecień i maj – nawet, jeśli zostały już opłacone.

W dalszym ciągu można elektronicznie lub papierowo składać do ZUS wnioski o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej.

„Droga elektroniczna (za pomocą PUE) zmniejsza ryzyko popełnienia błędu i tym samym przyspiesza realizację sprawy i wypłatę świadczenia. Na PUE można też sprawdzić szczegóły wniosków o zwolnienie z opłacania składek” – zaznaczyła Muchowska.