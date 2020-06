Przed kilkoma dniami do szpitala w Krośnie Odrzańskim trafiła kolejna, nowa karetka. Ambulans sanitarny typu C będzie dedykowany krośnieńskiemu pogotowiu ratunkowemu.

– W ciągu 14 miesięcy, gdy pogotowie wróciło do naszego powiatu i naszego szpitala, to już trzecia nowoczesna karetka, która będzie docierać do chorych w naszym powiecie – mówi Grzegorz Garczyński, starosta krośnieński.

Nowa karetka czeka jedynie na dokończenie procedur rejestracyjnych. Wszystko wskazuje na to, że wyjedzie na trasę już jutro.