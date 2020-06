Mec. Giertych złamał tajemnicę adwokacką? Zbada to rzecznik dyscypliny

Okręgowa Rada Adwokacka skierowała pismo do rzecznika dyscyplinarnego o rozważenie podjęcia czynności - poinformował rzecznik ORA Michał Fertak, odnosząc się do naruszenia tajemnicy adwokackiej, co zarzuca mec. Giertychowi Łukasz G., bohater publikacji w "SE" i TVP Info.