Dodatkowe pieniądze dla instytucji kultury

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta, Filharmonia Zielonogórska oraz Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie - to trzy instytucje kultury, które dostały dodatkowe pieniądze na wkład własny do realizowanych właśnie inwestycji. 4 mln złotych na ten cel pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Najwięcej, bo aż 1,6 mln złotych otrzymało gorzowskie muzeum, które remontuje teraz Zagrodę Młyńską w Bogdańcu.

– Dzięki temu wsparciu to wyjątkowe miejsce będzie wkrótce jeszcze ciekawsze – mówi Ewa Pawlak, dyrektorka placówki:

Dodatkowe 1,3 mln złotych trafiło dziś także do Filharmonii Zielonogórskiej. Jej dyrektor, Czesław Grabowski, podkreśla, że dzięki temu będzie można spokojniej myśleć o dokończeniu remontu i wznowieniu działalności po epidemii:

Za ponad 1 mln złotych na wkład własny do remontu i przebudowy teatru dziękował dziś także dyrektor gorzowskiej sceny Jan Tomaszewicz. Jak zaznacza, to dla nich duże wsparcie:

Łukasz Porycki, wicemarszałek województwa lubuskiego, podkreśla, że dodatkowe pieniądze na wkład własny do realizowanych właśnie inwestycji to nie jedyne wsparcie na jakie mogą liczyć lubuskie instytucje kultury. Władze regionu przygotują też specjalny pakiet pomocy, który pozwoli im wrócić do normalnego funkcjonowania po zakończeniu epidemii:

Dodajmy, że od początku tej kadencji władze województwa przekazały na rzecz instytucji kultury z naszego regionu ponad 80 mln złotych. Większość z tych pieniędzy pochodziła z funduszy unijnych.

