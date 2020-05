Prezydent wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim oraz ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Markiem Gróbarczykiem złożyli wizytę na terenie budowy kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej.

W wypowiedzi dla mediów Andrzej Duda przypomniał, że polska gospodarka jest „powoli, konsekwentnie i spokojnie” odmrażana.

„Wierzę w to głęboko, że dzięki tym środkom zaradczym, które podjęliśmy w ramach tarczy antykryzysowej, dzięki środkom, które wypłaca Polski Fundusz Rozwoju przedsiębiorcom, dzięki temu, że przedsiębiorcy byli i są zwolnieni ze składek na ZUS, na KRUS, że dzięki temu polska gospodarka szybko się podniesie”

– powiedział.

Dodał, że polski naród i władze są ambitne.

„Chcemy nadal realizować wielkie inwestycje. Nie chcemy ich przerywać, ograniczać, zmniejszać, a nie daj panie Boże z nich rezygnować, bo to wielkie inwestycje właśnie są siłą napędową gospodarki. To też pokazuje historia”

– zwrócił uwagę.

Prezydent przypomniał, że inwestycje – takie jak kanał żeglugowy i Centralny Port Komunikacyjny – dają miejsca pracy. Dodał, że przy przekopie Mierzei Wiślanej pracuje 50 firm.

Szef rządu stwierdził, że przekop Mierzei Wiślanej to symbol skuteczności, wiarygodności i tego, że można w Polsce przełamać niemożność.

„Dzisiaj do wielkiego planu inwestycyjnego Polski – który tutaj chcemy ogłosić, którego trzonem będzie fundusz inwestycji publicznych w wysokości co najmniej 30 mld zł – dokładamy wiele kolejnych elementów odbudowy. To właśnie te tarcze, które chronią miejsca pracy, tarcza antykryzysowa, tarcza finansowa, z której codziennie 2 mld zł trafia do firm na ratowanie miejsc pracy”

– mówił premier.

Rzecznik PO w związku z inwestycjami sugeruje więzienie dla prezydenta i premiera

Wymierzenie prezydentowi i premierowi kary więzienia w związku z inwestycją przekopu Mierzei Wiślanej zasugerował rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec. Tak odniósł się do wizyty Andrzeja Dudy i Mateusza Morawieckiego w miejscowości Skowronki, gdzie trwają prace budowlane.

Niech spacerują. Na spacerniaku nie będą mieli tyle miejsca… https://t.co/sz8arqYwyl — Jan Grabiec (@JanGrabiec) May 30, 2020

Przekop Mierzei Wiślanej: prace zgodnie z harmonogramem

Szef MGMiŻŚ poinformował, że prace przy przekopie Mierzei Wiślanej są realizowane zgodnie z harmonogramem.

Całkowita długość nowej drogi wodnej wyniesie 22,8 km; ma mieć głębokość 5 m. Docelowo kanał ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o długości do 100 metrów oraz do 20 metrów szerokości. Budowa kanału na Mierzei Wiślanej ma zakończyć się w 2022 r. Inwestorem jest Urząd Morski w Gdyni, a wykonawcą pierwszej, aktualnie realizowanej części inwestycji konsorcjum firm NDI/Besix.