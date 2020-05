Wydarzenia Zielonogórskie. Okolicznościowa iluminacja

Kancelaria Prezydenta RP opublikowała też list Andrzeja Dudy z okazji dzisiejszej rocznicy.

Warszawa, 30 maja 2020 roku

Organizatorzy i Uczestnicy obchodów

60. rocznicy wydarzeń zielonogórskich

Ekscelencje, Czcigodni Zgromadzeni,

Szanowni Mieszkańcy Zielonej Góry!

Przesyłam serdeczne pozdrowienia wszystkim Państwu, przybyłym na obchody 60. rocznicy wydarzeń zielonogórskich. Chcę gorąco podziękować osobom i instytucjom, które pomimo ograniczeń czasu epidemii zaangażowały się w organizację uroczystości. Ufam, że wkrótce stanie się możliwe w pełni wspólnotowe oddanie czci bohaterom 30 maja 1960 roku, na którą to cześć ze wszech miar zasługują.

Wydarzenia zielonogórskie należą do tych – jeszcze do niedawna zapomnianych – kart naszej historii, które w ostatnim czasie udało się przywrócić pamięci narodu i należycie uhonorować. Z głębokim wzruszeniem wspominam wizytę w Winnym Grodzie i udział w rocznicowych obchodach przed dwoma laty. Uważam za symboliczne, że miało to miejsce w roku stulecia odzyskania niepodległości, gdyż w ten sposób zryw zielonogórzan zyskał właściwy kontekst.

Opór mieszkańców tego miasta wobec zwalczania przez komunistów tradycji narodowej i wartości chrześcijańskich, które ukształtowały naszą polską tożsamość, widzimy dzisiaj w szerokiej perspektywie zmagań Polaków o wolność. Zielonogórzanie, broniąc Domu Katolickiego, stanęli w obronie prawdy i godności. Placówka, gdzie duszpasterze umacniali ducha chrześcijańskiego i patriotycznego mieszkańców, stała się redutą wolnej Polski.

Zielonogórski maj 1960 roku ma już trwałe miejsce w długim ciągu „polskich miesięcy”: pomiędzy poznańskim Czerwcem ’56 a Marcem ’68, przed Grudniem ’70, Czerwcem ’76 i wreszcie Sierpniem ’80. Tej historycznej wagi wydarzeniom zielonogórskim nic już nie zdoła odebrać. Ale odegrały one też bardzo istotną rolę w dziele budowania nowego polskiego domu na ziemiach zachodnich.

Manifestacje w obronie praw katolików, starcia z milicją i represje wobec demonstrantów stworzyły tradycję niepodległościową tego regionu. W tamtej nierównej walce zwykli ludzie nie mieli szans pokonać sił reżimu. Za niepokorność spotkały ich brutalne represje. Odwaga i poświęcenie uczestników wydarzeń zielonogórskich przyczyniły się jednak do ostatecznego zwycięstwa Polaków nad komunizmem.

Dzisiaj, jako wolni obywatele, żyjący we własnym, na powrót suwerennym państwie, jesteśmy im wdzięczni za tę zasługę dla odzyskania wolności i wkład w proces zakorzeniania się rodaków osiadłych po wojnie w tym mieście i regionie. Maj 1960 roku to dla lokalnej społeczności jej własny czyn niepodległościowy, który umacnia poczucie bycia tutaj u siebie. Dlatego jako Prezydent Rzeczypospolitej składam wraz z Państwem hołd bohaterom wydarzeń zielonogórskich i raz jeszcze dziękuję wszystkim, którzy pielęgnują pamięć o nich.

Z wyrazami szacunku,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda