Wpłać pieniądze, uratuj Statek Kultury!

Stojący w porcie w Cigacicach statek, na których od wielu lat odbywają się m.in. koncerty, warsztaty artystyczne czy pokazy filmów dokumentalnych, wymaga pilnej konserwacji.

– Blachę statku zżera rdza i boimy się, że może nie przetrwać kolejnej zimy – mówi organizator zbiórki Szymon Mizera:

Pieniądze na remont Statku Kultury zbierane są na stronie internetowej zrzutka.pl Prace mają być przeprowadzone w stoczni w Nowej Soli, a wszystko – jak wylicza Szymon Mizera kosztować będzie kilkadziesiąt tysięcy złotych:

Aby dołożyć się do zbiórki, wystarczy wejść na stronę zrzutka.pl i wpisać hasło „Ratujemy Statek Kultury”. Do tej pory do akcji przyłączyły się 24 osoby, które wpłaciły ponad 2 tys. złotych. Zbiórka zakończy się pod koniec lipca.