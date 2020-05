Policjanci zatrzymali koniokrada

Do działania przystąpili kryminalni z Sulęcina. Szybko ustalili miejsce, w którym mogą znajdować się zwierzęta. Krótko potem podejrzany o kradzież koni został zatrzymany. Początkowo wykręcał się tłumacząc, że chciał uratować zwierzęta, które zdezorientowane szły ciemną drogą. Ostatecznie jednak się przyznał. Okazało się, że zabrał je do gospodarstwa swoich dziadków w pow. sulęcińskim, którzy nie byli świadomi, że zwierzęta pochodzą z kradzieży. Według śledczych mężczyzna chciał zarobić na sprzedaży zadbanych koni licząc na spory zysk. Złodziejowi grozi do 5 lat więzienia.