Szpitale wracają do normalności. Żagań i Torzym nie będą leczyć chorych na koronawirusa

Wszystko wskazuje na to, że od 1 czerwca szpitale w Żaganiu i Torzymiu nie będą już jednoimiennymi, a liczba łóżek dla chorych na koronawirusa w Gorzowie i Zielonej Górze zostanie znacznie ograniczona. Z 456 miejsc w województwie dla pacjentów z COVID-19 zostaną 103.

Zgodnie z zapowiedzią ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, szpitale w kraju mają wracać do normalności. Przywracaną są planowe zabiegi. Szykuje się też na to Lubuskie:

– Zmiany mają być wprowadzone pod warunkiem, że na nowo nie wzrośnie liczba zakażeń – mówi wojewoda lubuski, Władysław Dajczak.

W sumie w lubuskich szpitalach jest 456 miejsc przygotowanych dla pacjentów z COVID-19:

A teraz chodzi o to – jak podkreśla wojewoda – by lecznice jak najszybciej wróciły do planowanych zabiegów, które zostały zawieszone w związku z walką z koronawirusem.

I tak, według planu w szpitalu w Gorzowie z 200 miejsc dla pacjentów z COVID-19 zostaną tylko 53, Żagań wróci do normalności, nie będzie tu ani jednego miejsca dla chorych z koronawirusem, podobnie w Torzymiu. W Zielonej Górze z 76 miejsc zostanie około 40, natomiast Sulechów wciąż będzie przygotowany na zakażone kobiety w ciąży.

Plany będę jeszcze weryfikowane i mogą ulec zmianie, jeśli do końca maja wzrośnie liczba pacjentów z koronawirusem.