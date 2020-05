Stelmet nie zagra w Eurocupie

Stelmet ENEA BC Zielona Góra nie przyjął zaproszenia do Eurocupu 2020/21. Klub został zaproszony do tych rozgrywek przez prowadzącą je Euroligę i do środy miał czas na określenie się. Zdecydował, że nie jest w stanie w dzisiejszej, trudnej sytuacji wynikającej z pandemii, przygotować aplikacji do tych rozgrywek.