Kiedy kolejny etap powrotu do kościołów?

Mija trzeci tydzień od wprowadzenia diecezjalnego programu duszpasterskiego na czas epidemii. Przewiduje on m.in. trzy etapy stopniowego powrotu wiernych do udziału w życiu liturgicznym Kościoła.

Etap pierwszy, dający szerszą możliwość uczestnictwa we mszach i nabożeństwach, rozpoczął się z początkiem maja. Kolejny – nazwany „zachęta” – ma polegać na zapraszaniu wiernych do coraz aktywniejszego powrotu do kościołów, a trzeci, czyli „odnowa” przewiduje pełne odrodzenie życia liturgicznego po zakończeniu epidemii koronawirusa.

Ks. Andrzej Sapieha, rzecznik Kurii Biskupiej w Zielonej Górze, podkreśla, że wprowadzenie kolejnego etapu tego planu uzależnione będzie od decyzji dotyczących zniesienia kolejnych obostrzeń sanitarnych:

Ks. Andrzej Sapieha przypomina, że wierni, którzy chcą uczestniczyć w niedzielnych mszach św. lub innych nabożeństwach mogą korzystać z transmisji internetowych prowadzonych w czasie epidemii niemal przez wszystkie parafie diecezji zielonogórsko – gorzowskiej.

Kuria Biskupia poleca też transmisje radiowe i telewizyjne.