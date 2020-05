Zielonogórskie hospicjum z darami od osadzonych z Krzywańca

Osadzeni z zakładu karnego w Krzywańcu od początku pandemii koronawirusa szyją środki ochrony dla szpitali, hospicjów i policjantów. Wszystko to w ramach akcji "Resport Sprawiedliwości Pomaga". Najnowsza partia trafiła do hospicjum Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze.