Zadbajmy o siebie

Do niedzieli 24 maja, kierowcy podróżujący autostradą A2 otrzymają w prezencie płyn do dezynfekcji. To wspólna akcja Autostrady Wielkopolskiej oraz Autostrady Eksploatacji. Do rąk kierowców trafi 30 tysięcy buteleczek praktycznych środków służących do odkażania zarówno dłoni jak i wnętrza pojazdu. Kampanię „Dbajmy o siebie nawzajem” rozpoczęto wraz z wybuchem epidemii koronawirusa.

Darmowy płyn do dezynfekcji będzie rozdawany na wybranych Punktach Poboru Opłat (PPO). Dziś środki rozdawane są wszystkim wjeżdżającym na koncesyjną autostradę A2 na PPO Lądek. W piątek, 22 maja na Placu Poboru Opłat w Nagradowicach w kierunku Świecka. W sobotę, 23 maja środki ochrony otrzymają kierowcy przejeżdżający przez PPO Nagradowice w kierunku Warszawy. Natomiast w niedzielę, 24 maja płyn będzie rozdawany podróżnym jadącym przez PPO Gołuski w kierunku Warszawy.

– Będziemy rozdawać poręczny płyn do dezynfekcji, który w tych trudnych czasach pandemii zawsze powinien być w samochodzie w czasie dalekich podróży zarówno służbowych jak i rodzinnych – mówi Anna Ciamciak rzeczniczka prasowa Autostrady Wielkopolskiej.

– Tylko dbając o siebie nawzajem możemy zmniejszyć ryzyko zarażenia koronawirusem. Nasi pracownicy zarówno w budkach kasjerskich jak i samochodach patrolowych wyposażeni są w żele do dezynfekcji rąk, rękawiczki i maseczki. Cały czas zachęcamy klientów do unikania płatności gotówką i korzystania z kart – powiedziała Renata Rychlewska z Autostrady Eksploatacji.