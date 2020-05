– W tym roku musimy zweryfikować nasze plany. Jubileuszowe Bałakanie będzie jesienią albo w przyszłym roku – mówi Józef Tarniowy z Kresowego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Żarach.

Jak podkreśla Józef Tarniowy, kresowych rocznic jesienią jest sporo i to właśnie przy ich okazji można przeprowadzić 20. Ogólnopolski Festiwal Polszczyzny i Pieśni Kresowej – Wielkie Bałakanie. Jeśli się to nie uda, Kresowianie zostaną zaproszenie do Żar w roku przyszłym.