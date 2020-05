Polski Związek Koszykówki zaproponował klubom nowy sposób walki o mistrzostwo Polski w kategorii do 18 i do 16 lat.

Związek proponuje aby nie rozgrywano eliminacji, ale by zakwalifikować wg. specjalnego klucza 12 zespołów w każdej kategorii wiekowej, które rozegrałyby jeden turniej w lipcu lub sierpniu ewentualnie we wrześniu. Sceptycznie do tej propozycji podchodzi trener grup młodzieżowych gorzowskiego AZS AJP Robert Pieczyrak.