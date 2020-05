Wojewoda lubuski uchylił uchwałę gorzowskich radnych, dotyczącą ich diet. Konkretnie chodzi o dokument z kwietniowej sesji Rady Miasta, kiedy to radni uchwalili, że nawet gdy będą na zwolnieniu lekarskim i nie będą uczestniczyć w posiedzeniach, to i tak dostaną od 1878 do 2684 zł diety.