W wyniku przestępczego procederu trwającego od grudnia 2018 r. do lutego 2020 r. straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego cła, podatku VAT i akcyzy wyniosły ponad 4 mln zł. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Żarach.

Podejrzani w wieku 25-28 lat usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej i te związane z przemytem papierosów, a dwóch mężczyzn w wieku 35 i 45 lat zarzut kierowania wieloosobową grupą przestępczą. Szeregowym członkom grupy grozi do pięciu lat więzienia, a jej szefom do 10.

„Rozbicie grupy było możliwe dzięki współpracy naszych funkcjonariuszy z Tuplic z żarskimi policjantami zwalczającymi przestępczość gospodarczą. Prowadzone czynności doprowadziły do ustalenia i zatrzymania podejrzanych mężczyzn” – powiedziała rzeczniczka. W wyniku przeprowadzonych działań, poza zatrzymaniem podejrzanych, zabezpieczono także ponad tysiąc paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy i pieniądze o wartości 400 tys. zł w walucie polskiej i euro.

Według ustaleń śledczych, grupa specjalizowała się w przemycie wyrobów tytoniowych do Niemiec z wykorzystaniem busów. Były to papierosy bez polskiej akcyzy. To oznacza, że mogły pochodzić z nielegalnych wytwórni na terenie naszego kraju bądź też były do Polski przemycane z innych krajów.