Od 1 czerwca przywrócenie normalnej pracy w szpitalach jednoimiennych

Od 1 czerwca sukcesywnie będziemy przywracać funkcję normalnej pracy w szpitalach jednoimiennych; zaczniemy od miejsc, gdzie jest najmniej nowych zakażeń - poinformował w poniedziałek minister zdrowia Łukasz Szumowski. Zaznaczył, że to nie oznacza, że epidemia znika. Minister pytany o termin zniesienia obowiązku noszenia maseczek poinformował, że jeśli się okaże, że te wskaźniki w województwach się utrzymują, to jest możliwe, że regionalnie będą wydawane decyzje, że w przestrzeni otwartej, na wolnym powietrzu te maseczki będzie można zdjąć. Decyzja w tej sprawie zostanie podana w ciągu maksymalnie 2 tygodni.

Szef resortu zdrowia na konferencji prasowej podkreślił, że duże ogniska zakażeń w kraju zostały opanowane. Wskazywał, że oprócz woj. śląskiego liczba nowych przypadków zachorowań nie jest duża. Wyraził nadzieję, że w najbliższym czasie także na Śląsku ta liczba będzie malała.

Jak dodał, to pokazuje, że coraz mniejsza jest groźba przepełnienia szpitali.

„W związku z tym podjęliśmy decyzję, że sukcesywnie będziemy przywracać funkcję normalnej pracy w szpitalach jednoimiennych. Oczywiście zaczniemy od miejsc, gdzie jest najmniej nowych zakażeń, najmniej pacjentów”

– poinformował minister zdrowia.

Minister zaznaczył jednocześnie, że to nie oznacza likwidacji tej sieci szpitali.

„Pozostawiamy oczywiście oddziały zakaźne jako ten bufor, gdzie również mamy jeszcze sporo wolnych łóżek.(…) Wiemy, że coraz częściej mówi się o drugiej fali, o wzroście zakażeń jesienią. Ta sieć pozostaje”

– zapewnił szef MZ.

Jak dodał, w obecnej sytuacji „wydaje się najważniejsze, żeby wracały one do normalnego funkcjonowania”. „Chcemy, żeby nie było tego bardzo długofalowego efektu zamrożenia służby zdrowia” – wyjaśnił szef MZ.

Szumowski był też pytany, czy decyzja o sukcesywnym przywracaniu normalnej pracy w szpitalach jednoimiennych oznacza ogłoszenie końca epidemii koronawirusa w Polsce.

„Epidemia nie znika, być może mamy dołek w przebiegu tej epidemii, ale z drugiej strony wykorzystajmy to do pracy na rzecz pacjentów zupełnie innych niż COVID, gdzie przecież oni cały czas czekają na to, żeby to wszystko ruszyło”

– podkreślił, dodając też, że choć w Polsce można było realizować „pojedyncze typy zabiegów” w szpitalach, to jednak obawa przed epidemią spowodowała, że znacznie mniej pacjentów przychodziło na zabiegi i do lekarzy.

Kiedy zniesienie obowiązku noszenia maseczek?

Pytany z kolei o termin zniesienia obowiązku noszenia maseczek poinformował, że jeśli się okaże, że te wskaźniki w województwach się utrzymują, to jest możliwe, że regionalnie będą wydawane decyzje, że w przestrzeni otwartej, na wolnym powietrzu te maseczki będzie można zdjąć, a w zamkniętych przestrzeniach, w komunikacji, w sklepach, we wszystkich miejscach, gdzie powietrze nie przepływa swobodnie, tam one pozostaną. Jak dodał Szumowski, ta decyzja zostanie podana w ciągu tygodnia do dwóch.

Szumowski odpowiedział również na pytanie o zorganizowany wypoczynek wakacyjny dzieci i młodzieży; zapowiedział, że do połowy czerwca zostanie wydana rekomendacja na ten temat.