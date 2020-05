Bp Lityński: Jan Paweł II rozumiałby dziś cierpiących z powodu pandemii

W kościele pw. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie biskup diecezjalny zastanawiał się, jakie nauczanie kierowałby dziś do całego świata Jan Paweł II.

Biskup Tadeusz Lityński dodał, że pielgrzymki Jana Pawła II były zawsze narodowymi rekolekcjami.

Biskup diecezjalny wspominał też wizytę papieża w Gorzowie w 1997 roku.

Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II, urodził się 18 maja 1920 roku. Jego pontyfikat wywarł ogromny wpływ na przemiany społeczno-polityczne w Europie i Azji.

Z okazji setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II, Polskie Radio Zachód przygotowało specjalne audycje.

Niedziela, 17 maja

godz. 14:05 – w cyklu „Historie pisane na nowo” Kamila Hypkiego reportaż z udziałem Wandy Półtawskiej. Wieloletnia bliska przyjaciółka papieża-Polaka w czasie wojny była harcerką Szarych Szeregów, za co w 1941 roku została aresztowana przez gestapo. Wysłano ją do obozu Ravensbrück. Na podstawie korespondencji z księdzem, biskupem, kardynałem Karolem Wojtyłą, później papieżem Janem Pawłem II, napisała książkę „Beskidzkie rekolekcje”.

Poniedziałek, 18 maja

godz. 8:15 – rozmowa z bp. Adamem Dyczkowskim, biskupem-seniorem diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

godz. 8:35 – rozmowa z teologiem Janem Pasierbowiczem, działaczem gorzowskiego Stowarzyszenia Brata Krystyna.

godz. 17:40 – reportaż „Okno” Ewa Szkurłat (Radio Kraków). Wspomnienie papieża, którego pontyfikat był prawdziwym fenomenem. W czasie pielgrzymek Jana Pawła II do Polski pod „papieskie okno” w Krakowie przychodzili przede wszystkim młodzi ludzie. Liczyli na słowa skierowane bezpośrednio do nich. I nie zawiedli się. Jan Paweł II mówił wtedy „ich językiem” i tylko do nich. Po jego śmierci znowu przyszli na Franciszkańską i przypominali, co obiecywali mu na wspólnych, nieformalnych spotkaniach. Co te spotkania zmieniły w ich życiu? Co w nas zostało z tamtych obietnic składanych pod „papieskim oknem”?

godz. 20:05 – w audycji „Strefa młodych” zastanowimy się, co pozostało z fenomenu „pokolenia JP2”. Tym zwrotem określano pokolenie młodych katolików, którzy wzory życiowe czerpali z nauczania papieża Jana Pawła II. O „pokoleniu JP2” zaczęto mówić w mediach w kwietniu 2005 roku, aby opisać żywą reakcję młodych ludzi na śmierć papieża. Wyemitujemy także reportaż „Kalwaryjskie dróżki” Ewy Szkurłat (Radio Kraków) będący opowieścią o wiernych, którzy w niedzielę, następnego dnia po śmierci papieża, wyruszyli na kalwaryjskie dróżki, aby modlić się w intencji Jana Pawła II. O to ich kiedyś prosił, podczas swoich pielgrzymek. Spotkali się w miejscu dla Jana Pawła II szczególnym – tam przychodził i modlił się jako dziecko, kleryk i kardynał.