Żywy pomnik na 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II

Msza św. pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza, wirtualny tort, internetowy koncert i niespodzianka opublikowana w nocy z 17 na 18 maja. To tylko część planów obchodów setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, patrona Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia", nazywanej jego żywym pomnikiem.

Kierownik biura prasowego Fundacji Hubert Szczypek poinformował PAP, że w przeddzień rocznicy urodzin papieża Polaka na kanale YouTube Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – „Dzielo.TV” (https://www.youtube.com/user/DzieloTV) opublikowane zostanie nagranie z domowego koncertu.

Stypendyści, absolwenci i zaprzyjaźniona z Fundacją Orkiestra przy Świętokrzyskiej nagrali utwór „Ojcze prowadź nas”. Jego autorem jest dyrygent, kompozytor i kontrabasista Hubert Kowalski, związany z Fundacją i ze środowiskiem muzycznym przy krakowskim klasztorze Dominikanów.

Utwór nagrany pod batutą absolwentki programu stypendialnego Fundacji i Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, dyrygent Agnieszki Kowalik pierwotnie miał być wykonany na żywo 17 maja w kościele Najświętszego Zbawiciela w Warszawie.

Z okazji rocznicy urodzin św. Jana Pawła II podjęto też kilka inicjatyw, które toczą się na oficjalnej stronie Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” i w mediach społecznościowych. Na stronie www.tort.dzielo.pl można znaleźć wirtualny tort urodzinowy i formularz, przy którego pomocy można wybrać prezent dla św. Jana Pawła II.

Może to być modlitwa za wstawiennictwem św. Jana Pawła II w konkretnej intencji, udział w eucharystii 18 maja, pomoc udzielona potrzebującym, jałmużna, post, lektura papieskich tekstów, promowanie nauczania papieża Polaka w mediach społecznościowych i społeczności lokalnej lub inne związane z tą rocznicą aktywności. Każdy prezent – uczynek wpisany w formularzu – to jedna świeczka na torcie, a każde 100 świeczek to kolejny tort dla św. Jana Pawła II.

Wyrazem pamięci o tej rocznicy może być również użycie stworzonej przez absolwentów programu stypendialnego, specjalnie na tą okazję, nakładki na zdjęcie profilowe na Facebooku z hasztagiem #barkana100lecie. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” zaprasza też do nagrywania smartfonem wykonania „Barki” i wysyłania nagrań na adres barkana100lecie@gmail.com.

Nadesłane materiały zostaną opublikowane na oficjalnym fanpage’u Fundacji https://www.facebook.com/FundacjaDzieloNowegoTysiaclecia) w dniu rocznicy urodzin papieża Polaka.