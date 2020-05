A może tak do szkoły muzycznej?

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Żaganiu zaprasza chętnych do nauki gry na instrumentach.

Rozpoczęła się rekrutacja uczniów do nauki gry na fortepianie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, gitarze, perkusji, akordeonie, flecie, oboju, fagocie, klarnecie, saksofonie, trąbce, waltorni i puzonie. Dzieci młodsze (6 do 9 lat) uczyć się będą w cyklu sześcioletnim, dzieci starsze i młodzież (10 do 16 lat) w czteroletnim.

Jakim dzieciom warto zaproponować szkołę muzyczną, mówi jej wicedyrektor, Elżbieta Kurz-Tracz:

To sygnały, że warto spróbować i przyprowadzić dziecko na przesłuchania wstępne. Więcej szczegółów i terminy składania dokumentów dostępne są na stronie internetowej szkoły.