Lekarze: Ludzie umierają… przez własny strach

Nie lekceważ objawów, badaj się, zrób zaplanowany zabieg! Proszą swoich pacjentów lekarze - specjaliści. W czasie pandemii, planowane zabiegi, usługi medyczne i wizyty u lekarzy w większości zostały zawieszone. Teraz, część z nich wraca do normalnego trybu pracy. W obawie przed zakażeniem Covid-19, część pacjentów rezygnuje z zaplanowanych zabiegów w szpitalu. Tak jest m.in na nowosolskiej kardiologii.

Kardiolog Jarosław Hiczkiewicz mówi, że pandemia nie zmniejszyła ilości zawałów czy udarów. Pacjenci, mimo niepokojących objawów, pozostają w domu, a na pomoc jest często już za późno.

Specjalista podkreśla, że oddziały i sale zabiegowe są dobrze przygotowane i zabezpieczone przed zakażeniem. – Dzwonimy do pacjentów, a ci rezygnują z zabiegów, które mogą uratować im życie – opowiada Hiczkiewicz.

Podobne obawy mają również lubuscy ginekolodzy. Ginekolog Rafał Rzepka namawia kobiety ciężarne do wizyty w poradni, a w razie nasilenia się niepożądanych objawów, do niezwłocznego kontaktu z lekarzem. Ostatnie przypadki pokazują, jak jest to istotne.

Konsultant wojewódzki chorób zakaźnych, Anna Mania także zachęca pacjentów do niezwłocznego kontaktu z lekarzem. – Obserwujemy wzrost zachorowań bakteryjnych, które nieleczone, mogą powodować poważne powikłania – dodaje.

Do tego tematu wrócimy również w piątkowej audycji ‚Co, jak i dlaczego?” po godzinie 14.00.