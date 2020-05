To oni od poniedziałku wrócą do pracy

Branża beauty i gastronomia przygotowują się do powrotu do pracy. Od najbliższego poniedziałku będzie można pójść fryzjera i kosmetyczki a także zjeść posiłek w restauracji.

Wszystkie te usługi będą musiały być realizowane przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Chodzi m.in o stosowanie środków ochronnych oraz zapewnienie odpowiedniej odległości między klientami. Kornelia Dyda jest fryzjerką w Żarach. Od kilku dni przygotowuje się do otwarcia salonu. – Informujemy naszych klientów o tym, jak obecnie wygląda nasza praca i jakie dodatkowe środki ostrożności obowiązują odwiedzające nas osoby – dodaje.

Rina Muslija – Jasiewicz prowadzi salon beauty w Zielonej Górze, w którym pracownice wykonują usługi z zakresu medycyny estetycznej oraz zajmują się pielęgnacją paznokci. Jak dodaje właścicielka, w ich pracy niewiele się zmieni, bo wysokie standardy higieniczne były stosowane od dawna.

Do otwarcia przygotowują się także restauracje. Piotr Michalewicz prowadzi restaurację w Zielonej Górze, jak dodaje w rozmowie z Radiem Zachód, w sali restauracyjnej nie będzie pleksi, ale trzeba będzie zmniejszyć liczbę stolików dla gości.

Co ważne, właściciel ma prawo odmówić klientowi wpuszczenia go do lokalu, jeśli istnieje podejrzenie, że dana osoba może być chora.