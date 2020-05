Sprawdź jak zmieni się funkcjonowanie restauracji

Rząd ogłosił założenia trzeciego etapu odmrażania gospodarki dotkniętej epidemią koronawirusa. Do nowych rozwiązań przygotowują się m.in restauracje i kawiarnie w województwie lubuskim. W gastronomii na każdego klienta musi przypadać cztery metry kwadratowe, a także dwumetrowa odległość między stolikami.

Specjalistka ds. HACCP Anna Pyszczek mówi, że nowe zasady funkcjonowania będą obowiązywały zarówno personel lokalu, jak i gości.

Klienci nie mogą swobodnie przemieszczać się po lokalu, a przed wejściem muszą zdezynfekować ręce.

Co ważne, właściciel ma prawo odmówić klientowi wpuszczenia go do lokalu, jeśli istnieje podejrzenie, że dana osoba może być chora. Jak zaznacza Anna Pyszczek, wiele procedur nie jest nowych i powinny być dobrze znane w branży gastronomicznej.

Do tej pory restauracje i kawiarnie mogły dostarczać jedzenie i picie wyłącznie z dowozem. Konsumpcja wewnątrz lokalu była niemożliwa.