Ministerstwo Zdrowia apeluje o oddawanie krwi

Krew i jej składniki potrzebne są każdego dnia, pandemia nie zmniejsza zapotrzebowania. Ministerstwo Zdrowia opublikowało w czwartek apel o jej oddawanie. Resort akcentuje, że jest to bezpieczny proces.

„W związku z wyjątkową sytuacją związaną z epidemią koronawirusa i wzrastającym zapotrzebowaniem ze strony szpitali na krew i jej składniki zwracamy się do wszystkich osób, które mogą ofiarować krew dla ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka”

– wskazano na stronie resortu.

„Apelujemy do wszystkich, a w sposób szczególny do osób, które pracują w trybie pracy zdalnej, zgłaszajcie się do centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Wasza pomoc jest teraz bardzo potrzebna”

– dodano.

Resort przypomina, że krew i jej składniki podawane są m.in. pacjentom z chorobami nowotworami, w trakcie i po chemioterapii, pacjentom wymagającym transplantacji, zabiegów kardiochirurgicznych, operacyjnych, osobom, u których występują braki krwi i jej składników, zaburzenia krzepnięcia, osobom po oparzeniach i urazach oraz tym, którzy ulegli wypadkowi.

Na stronach centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa zamieszczone są informacje dotyczące bieżącego stanu zapasów krwi i jej składników. Jednakże wszystkie grupy krwi są potrzebne. Z użytecznego punktu widzenia najbardziej oczekiwana jest krew grupy O RhD- (ujemne), gdyż w nagłych wypadkach, przy braku krwi właściwej grupy, może być przetoczona każdemu biorcy.

MZ podkreśla, że oddawanie krwi jest bezpiecznym procesem. Na wszystkich etapach oddawania krwi używa się wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku, w związku z czym nie grozi zakażeniem czynnikami chorobotwórczymi. Oddawanie krwi nie szkodzi również zdrowiu. Centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa wdrożyły procedury polegające na wstępnej kwalifikacji dawców i kandydatów na dawców krwi, która uwzględnia m.in. wywiad w celu ustalenia, czy dawca mógł mieć kontakt z osobami zakażonymi, dokonują pomiaru temperatury ciała. Dodatkowo, w trosce o bezpieczeństwo krwiodawców i pracowników centrów krwiodawstwa, personel jest wyposażony w środki ochrony osobistej. Wszyscy muszą również zachowywać między sobą wymagany dystans dwóch metrów.

Dawcą mogą być osoby między 18. a 65. rokiem życia, ważące co najmniej 50 kilogramów, u których w ostatnich sześciu miesiącach nie wykonywano akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała; które nie miały wykonywanych zabiegów operacyjnych, endoskopowych i innych diagnostycznych. np. gastroskopii czy laparoskopii, oraz nie były leczone krwią i jej składnikami.

Eksperci zalecają, aby oddawać krew, gdy jesteśmy zdrowi, wyspani i wypoczęci. Dawcy nie mogą brać leków, z wyjątkiem środków antykoncepcyjnych. Przed przyjściem do centrum krwiodawstwa należy zjeść lekkostrawny posiłek i wypić ok. dwóch litrów wody. Niewskazane jest przychodzenie na czczo. By zostać dawcą, trzeba mieć przy sobie dokument ze zdjęciem, najlepiej dowód osobisty. Przed oddaniem krwi należy ograniczyć palenie papierosów i nie pić alkoholu, również w dniu poprzedzającym oddanie krwi.

Od jednej osoby jednorazowo pobiera się 450 ml pełnej krwi, co trwa zwykle od pięciu do ośmiu minut. Należy do tego jednak doliczyć czas konieczny do wypełnienia ankiety, rejestrację, badanie i wywiad lekarski. W ciągu roku kobiety mogą oddawać krew metodą konwencjonalną nie częściej niż cztery razy (po 450 ml), mężczyźni zaś – maksymalnie sześć.

Jak przygotować się do oddania krwi?

W trosce o jak najlepszą jakość oddawanej krwi, a także zdrowie i dobre samopoczucie krwiodawców, lekarze wymagają od nich odpowiedniego przygotowania się do zabiegu (czyli tzw. donacji). Oto najważniejsze związane z tym zalecenia:

w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi wypij około 2 l płynów (najlepsze będą woda mineralna oraz soki)

przed oddaniem krwi zjedz lekki posiłek (np. pieczywo, chuda wędlina, ser biały, dżem, owoce) – unikaj tłustych produktów pochodzenia zwierzęcego (m.in. masła, kiełbasy, pasztetu, śmietany, jajek), a także dań smażonych

na dwie doby przed oddaniem krwi nie pij alkoholu

pół godziny przed oddaniem krwi nie pal papierosów

przyjdź wyspany i wypoczęty.

W krwioobiegu dorosłego człowieka krąży około 5-6 litrów krwi. Jest to płynna tkanka, składająca się z krwinek czerwonych, krwinek białych, płytek krwi oraz osocza. Jak wiadomo krew pełni w organizmie człowieka bardzo ważne funkcje, m.in.: transportuje tlen, wodę i substancje odżywcze do wszystkich komórek, broni nas przed infekcjami, a także odprowadza produkty przemiany materii do wątroby, nerek czy płuc.

Na krew oddawaną przez honorowych krwiodawców czekają przede wszystkim osoby chore (np. na hemofilię), pacjenci przechodzący poważne zabiegi chirurgiczne (np. przeszczepy organów), ale także poszkodowani w nieszczęśliwych wypadkach. W praktyce, potrzeba transfuzji krwi może więc pojawić się w toku życia u każdego z nas.