Jan Paweł II. Cykl wspomnieniowy

Niedziela, 17 maja



godz. 10:30 – transmisja mszy św. z kościoła pw. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie pod przewodnictwem bp. Tadeusza Lityńskiego, w przeddzień 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.

godz. 14:05 – w cyklu „Historie pisane na nowo” Kamila Hypkiego reportaż z udziałem Wandy Półtawskiej. Wieloletnia bliska przyjaciółka papieża-Polaka w czasie wojny była harcerką Szarych Szeregów, za co w 1941 roku została aresztowana przez gestapo. Wysłano ją do obozu Ravensbrück. Na podstawie korespondencji z księdzem, biskupem, kardynałem Karolem Wojtyłą, później papieżem Janem Pawłem II, napisała książkę „Beskidzkie rekolekcje”.

Poniedziałek, 18 maja



godz. 17:40 – reportaż „Okno” Ewa Szkurłat (Radio Kraków). Wspomnienie papieża, którego pontyfikat był prawdziwym fenomenem. W czasie pielgrzymek Jana Pawła II do Polski pod „papieskie okno” w Krakowie przychodzili przede wszystkim młodzi ludzie. Liczyli na słowa skierowane bezpośrednio do nich. I nie zawiedli się. Jan Paweł II mówił wtedy „ich językiem” i tylko do nich. Po jego śmierci znowu przyszli na Franciszkańską i przypominali, co obiecywali mu na wspólnych, nieformalnych spotkaniach. Co te spotkania zmieniły w ich życiu? Co w nas zostało z tamtych obietnic składanych pod „papieskim oknem”?

godz. 20:05 – w audycji „Strefa młodych” zastanowimy się, co pozostało z fenomenu „pokolenia JP2”. Tym zwrotem określano pokolenie młodych katolików, którzy wzory życiowe czerpali z nauczania papieża Jana Pawła II. O „pokoleniu JP2” zaczęto mówić w mediach w kwietniu 2005 roku, aby opisać żywą reakcję młodych ludzi na śmierć papieża. Wyemitujemy także reportaż „Kalwaryjskie dróżki” Ewy Szkurłat (Radio Kraków) będący opowieścią o wiernych, którzy w niedzielę, następnego dnia po śmierci papieża, wyruszyli na kalwaryjskie dróżki, aby modlić się w intencji Jana Pawła II. O to ich kiedyś prosił, podczas swoich pielgrzymek. Spotkali się w miejscu dla Jana Pawła II szczególnym – tam przychodził i modlił się jako dziecko, kleryk i kardynał.