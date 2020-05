CBŚP uderza w podziemie tytoniowe

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Zarządu w Gorzowie Centralnego Biura Śledczego Policji wyjaśniając sposób działania międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej okradającej tiry dotarli do informacji z której wynikało, że powstała podgrupa, której członkowie mogą zajmować się nielegalną produkcją i obrotem papierosów. Ten wątek prowadził do Czech, dlatego policjanci przekazali swoje ustalenia służbom czeskim. W efekcie ich działań ustalono, że wyroby tytoniowe bez znaków akcyzy trafiają z Czech do Polski. Informacje te potwierdziły się podczas przeszukań na terenie Gorzowa, kiedy to zabezpieczono u podejrzanych próbki różnych papierosów bez polskich znaków akcyzy. Według policjantów środki finansowe uzyskane ze sprzedaży skradzionych towarów członkowie grupy inwestowali w zakup papierosów bez znaków akcyzy, co generowało dodatkowe nielegalne zyski.

W tym samym czasie funkcjonariusze Straży Granicznej z Jeleniej Góry prowadzili postępowanie wobec międzynarodowej grupy przestępczej trudniącej się produkcją oraz dystrybucją nielegalnych papierosów na terenie Unii Europejskiej. W skład tej grupy wchodzili głownie obywatele Ukrainy, Słowacji, Polski, Węgier i Rumunii. Z ustaleń funkcjonariuszy Straży Granicznej również wynikało, że na terenie Czech znajduje się fabryka produkująca nielegalne papierosy. Te informacje strażnicy przekazali stronie czeskiej. W efekcie rozpoczęła się międzynarodowa współpraca polskich i czeskich służb, przy wsparciu Europolu, dotycząca rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej produkującej, przemycającej i wprowadzającej do obrotu nielegalne papierosy.

W Czechach, sprawę dotyczącą nielegalnej produkcji papierosów wyjaśniała Służba Celna tego kraju. Polscy funkcjonariusze przekazali informacje dotyczące miejsc, pojazdów, a także osób mogących mieć bezpośredni związek z nielegalną produkcją papierosów w Czechach.

Na terenie Polski funkcjonariusze Straży Granicznej, dzięki współpracy ze służbami czeskimi przejęli transport papierosów. W samochodzie próbowano przemycić ponad 6,5 mln sztuk papierosów. Wówczas także zatrzymano dwie osoby, obywatela Polski i Słowacji.

W tym czasie policjanci z Zarządu w Gorzowie Wlkp. zatrzymali cztery osoby podejrzane o przemyt papierosów. Podejrzanym przedstawiono zarzuty przemytu 1,5 mln szt. papierosów bez znaków akcyzy, czym narazili Skarb Państwa na uszczuplenie w wysokości 1,3 mln zł. Z ustaleń śledztwa wynika, że nielegalny towar miał trafiać do wielu województw w Polsce, a nawet na teren innych krajów Unii Europejskiej. Śledztwo wyjaśniające okoliczności przestępstw dokonanych na terenie Polski nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Gorzowie.

W marcu 2020 roku strona czeska wystosowała zaproszenie do wspólnej realizacji mającej na celu likwidację nielegalnej fabryki papierosów na terenie Czech. Zamknięcie granic wynikające z ogłoszenia stanu epidemicznego w Polsce wykluczyło udział funkcjonariuszy CBŚP oraz Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w zaplanowanych czynnościach. Pod koniec kwietnia br. funkcjonariusze czeskiej Służby Celnej zatrzymali 15 osób, w tym 11 narodowości ukraińskiej, 2 węgierskiej oraz rumuńskiej i rosyjskiej. W trakcie akcji zlikwidowali fabrykę, w której produkowano nielegalne papierosy. Zabezpieczono 2 pełne linie produkcyjne przeznaczone do produkcji papierosów, linię produkcyjną służącą do cięcia i obróbki papierosów. Wówczas także przejęto ponad 85 ton tytoniu oraz ponad 32,5 mln sztuk papierosy różnych marek. Na terenie fabryki zabezpieczono ponad 200 tys. polskich etykiet papierosowych, a także filtry, bibułki, folie czy opakowania.