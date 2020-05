Mimo wielu niewiadomych wszystko wskazuje na to, że tylko Unia Leszno przystąpi do walki bez dwóch liderów, choć trener gorzowskiej Stali Stanisław Chomski uważa, że to się może zmienić. Szkoleniowiec gorzowskiej drużyny zauważa, że dla każdego klubu działalność w czasach pandemii jest nowym doświadczeniem.

