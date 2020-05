Dziś Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnych

We wtorek obchodzony jest w Polsce Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnych, który wpisuje się w Międzynarodowy Rok Pielęgniarki i Położnej, ogłoszony decyzją Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN). Życzenia pielęgniarkom, pielęgniarzom i położnym złożył między innymi minister zdrowia, para prezydencka oraz prezes zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Grażyna Wójcik. Do pracowników służby zdrowia na całym świecie zwrócił się także z orędziem papież Franciszek.

Szumowski: dziękuję pielęgniarkom, pielęgniarzom i położnym za walkę o zdrowie i życie pacjentów

Dziękuję wszystkim Paniom i Panom wykonującym zawody pielęgniarek i położnych, którzy każdego dnia walczą o zdrowie i życie pacjentów, dziękuję za Państwa pracę, zaangażowanie, codzienne poświęcenie – napisał minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Minister zdrowia złożył życzenia wszystkim osobom wykonującym ten zawód. Przyznał, że Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych przypada w bardzo trudnym dla wszystkich momencie, gdy mamy do czynienia z epidemią koronawirusa.

– napisał Szumowski we wpisie opublikowanym na Twitterze Ministerstwa Zdrowia.

„Składam wszystkim Paniom i Panom wykonującym te zawody – najserdeczniejsze życzenia, a przede wszystkim wyrazy szczerego uznania i gorące podziękowania za Państwa pracę, zaangażowanie, codzienny trud i poświęcenie w sprawowaniu opieki nad pacjentami”

– podkreślił szef resortu zdrowia.

Życzenia dla tej grupy zawodowej złożyła także prezes zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Grażyna Wójcik.

„Od początku 2020 roku, uroczyście w całym kraju podjęliśmy liczne działania w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Pielęgniarek i Położnych, włączyliśmy się w międzynarodową kampanię promującą zawód pielęgniarki +Nursing No+, a w dniu 12 maja 2020 roku, planowaliśmy zwieńczenie tych uroczystości – radosne święto pielęgniarstwa”

– wskazała Wójcik.

Podkreśliła, że historia napisała jednak swój własny scenariusz.

„Pielęgniarki i pielęgniarze znaleźli się od kilku miesięcy w centrum walki z epidemią i zamiast świętowania walczą o życie pacjentów, muszą wykrzesać z siebie nieludzką odporność, odwagę i optymizm”

– dodała.

„W dniu naszego wspólnego święta, w trudnym czasie walki z epidemią, życzę Wam wszystkim Koleżankom i Kolegom, dużo zdrowia, wsparcia i pełnej ochrony od swoich pracodawców, szacunku i partnerstwa od naszych współpracowników, a ponad wszystko nieustającego optymizmu i radości z bycia pielęgniarką, pielęgniarzem i pomagania innym”

– napisała Wójcik.

Papież dziękuje za „służbę dla ludzkości”

Papież Franciszek podziękował całemu personelowi na świecie za „służbę dla ludzkości”. W specjalnym orędziu wyraził uznanie dla poświęcenia i odwagi pielęgniarek oraz pielęgniarzy podczas pandemii koronawirusa.

W orędziu opublikowanym przez Watykan papież przypomniał, że trwa Międzynarodowy Rok Pielęgniarki i Położnej ogłoszony przez Światową Organizację Zdrowia.

„W tym historycznym momencie, naznaczonym światowym kryzysem zdrowia spowodowanym pandemią wirusa Covid-19, na nowo odkryliśmy, że postać pielęgniarki, ale także położnej, ma znaczenie fundamentalne”

– napisał Franciszek.

„Codziennie – podkreślił papież – widzimy świadectwo odwagi i poświęcenia pracowników służby zdrowia, zwłaszcza pielęgniarek i pielęgniarzy, którzy z profesjonalizmem, poświęceniem, poczuciem odpowiedzialności i miłości bliźniego pomagają osobom dotkniętym wirusem, narażając nawet swoje zdrowie”.

Przypomniał, że wielu pracowników służby zdrowia zmarło pełniąc swą służbę.

Papież zapewnił o swej modlitwie za nich i za wszystkie ofiary epidemii.

Zauważył, że pielęgniarki i pielęgniarze codziennie „doświadczają traumy, jaką powoduje cierpienie w życiu człowieka”. Nazwał ich „stróżami i sługami życia”, którzy „stosując niezbędne terapie, zaszczepiają odwagę, nadzieję i zaufanie”.

Zwrócił się do pielęgniarek i pielęgniarzy:

„Waszym profesjonalizmem kieruje odpowiedzialność moralna, która nie sprowadza się do wiedzy naukowo-technicznej, ale jest stale oświecana przez ludzką i humanizującą relację z chorym”.

Franciszek wskazał, że nigdy nie wystarcza postępowanie według protokołu, gdyż potrzebny jest wysiłek poświęcania uwagi każdej osobie.

„Jesteście blisko ludzi w kluczowych momentach ich życia, narodzinach i śmierci, chorobach i uzdrowieniach, aby im pomóc przezwyciężyć sytuacje najbardziej traumatyczne. Czasami jesteście blisko nich, gdy umierają, dając pocieszenie i ulgę w ich ostatnich chwilach. Przez to wasze oddanie, należycie do świętych z sąsiedztwa”

– napisał.

Wyraził przekonanie, że personel pielęgniarski jest „obrazem Kościoła” jako „szpitala polowego”.

Franciszek zaapelował też o podniesienie statusu zawodowego białego personelu, zapewnienie im odpowiednich narzędzi naukowych, psychologicznych i duchowych do ich kształcenia, a także poprawę ich warunków pracy i zapewnienie im praw, „aby mogli wykonywać swoją służbę z pełną godnością”.

Para prezydencka: Stoicie w pierwszym szeregu walki o życie i zdrowie

Stoją państwo w pierwszym szeregu walki o życie i zdrowie nas wszystkich; myślimy i mówimy o państwu jako o naszych bohaterach – podkreślają prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda w spocie przygotowanym z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych.

„Szanowne panie pielęgniarki i położne, szanowni panowie pielęgniarze. Chcemy przekazać najserdeczniejsze życzenia, pozdrowienia i podziękowania za państwa niezastąpioną pracę. Dzisiaj 12 maja świętujemy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych”

– mówi w spocie opublikowanym w mediach społecznościowych para prezydencka.

Prezydent podkreśla, że „te obchody miały być inne, ale pandemia COVI-19 zmieniła wszystko”.

„Najbardziej dotknęła chorych i zarażonych, ale zaraz po nich pracowników służby zdrowia. To sytuacja bardzo trudna także dla państwa bliskich przeżywających dłuższe okresy rozłąki z państwem i stres”

– zauważył Andrzej Duda.

„Jesteśmy państwu bardzo wdzięczni za to, że stoją państwo w pierwszym szeregu walki o życie i zdrowie nas wszystkich. Myślimy i mówimy o państwu jako o naszych bohaterach, którym winniśmy szacunek i wsparcie”

– powiedział Duda.

Pierwsza dama apeluje, by nie tracić nadziei „na powrót do normalności w szpitalach, w przychodniach, w domach opieki i w hospicjach, we wszystkich innych miejscach pracy w całej naszej przestrzeni publicznej”. „Nie traćmy ducha, wspierajmy się w tym trudny czasie. Bądźmy razem” – wzywa Agata Kornhauser-Duda.

„Raz jeszcze dużo zdrowia, wytrwałości pogody ducha, wszelkiej pomyślności osobistej a także szczęścia w państwa rodzinach. Wszystkiego najlepszego, serdecznie pozdrawiamy”

– mówi para prezydencka.