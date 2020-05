Gazociąg połączy Gorzów i Witnicę

Niedawno Polska Spółka Gazownictwa zawarła z Instytutem Nafty i Gazu Państwowego Instytuty Badawczego umowę na dofinansowanie tej inwestycji. W pierwszym etapie wybudowano w Gorzowie stację redukcyjno-pomiarową a główna część inwestycji, czyli budowa liczącej 43 kilometry sieci rozpocznie się w pierwszym kwartale 2021 roku. Mówi Mariusz Korabiowski, Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego Polskiej Spółki Gazownictwa w Gorzowie:

Mariusz Korabiowski podkreśla, że na inwestycji skorzystają zarówno mieszkańcy gmin między Witnicą a Gorzowem jak i odbiorcy przemysłowi

Całkowity koszt inwestycji to ok. 83 mln złotych, z czego wartość dofinansowania wynosi ponad 30 milionów. Planowany termin zakończenia inwestycji to drugi kwartał 2023 roku.