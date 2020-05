Powrót zimy w Tatrach. W Zakopanem spadł śnieg

We wtorek nastąpiła zapowiadana zmiana pogody w Tatrach. Po słonecznym, ciepłym i wietrznym poniedziałku, w górach zaczął padać śnieg. Biało zrobiło się również w Zakopanem.

Na Kasprowym Wierchu leży niemal 60 cm śniegu, a termometry na szczycie wskazują osiem stopni mrozu – powiedział PAP dyżurny Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego. W Tatrach panuje zamieć. W ciągu minionej doby zanotowano podmuchy wiatru o prędkości do 120 km na godzinę.

W Tatrach panuje pierwszy, niski stopień zagrożenia lawinowego. Oznacza to, że możliwe jest samoistne schodzenie małych i średnich lawin.

W Zakopanem gwałtownie spadła temperatura. Jeszcze w poniedziałek termometry wskazywały to około 20 st. C, a we wtorek zaledwie 1 stopień ciepła.