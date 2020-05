Respirator, na szczęście, ani razu nie był potrzebny

Lecznica jest filią 105 Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach.

Oddziałem dla osób chorych na koronawirusa zarządza lek. med. Damian Hyla, internista, specjalista chorób płuc i medycyny lotniczej, który do tej pory był ordynatorem oddziału pulmunologii. Mówi, że od początku epidemii ani razu nie było potrzeby użycia respiratora:

Ordynator nie słyszał też, by personel medyczny szpitala spotkał się z negatywnym odbiorem w lokalnym społeczeństwie, choć czasem czuje, że znajomi próbują trzymać się z dala. Jednak na co dzień żagańscy medycy otrzymują wiele wsparcia od mieszkańców, a na szpitalu zawisł baner „Pomagacie – doceniamy, całym sercem Was wspieramy”.

Szpital w Żaganiu jest jednym z czterech w województwie, w których leczone są osoby z koronawirusem.