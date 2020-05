Prezydent Duda rapuje w akcji #Hot16Challenge2

Prezydent nominował do wzięcia udziału w akacji m.in. premiera Mateusza Morawieckiego.

Pomysłodawcą akcji „Beef z koronawirusem #hot16challenge dla Siepomaga.pl” jest raper Solar. W jej ramach osoby ze świata kultury, mediów i polityki rapują szesnastowersowe zwrotki, zachęcając tym samym do zbiórki pieniędzy na walkę z koronawirusem. Akcja organizowana jest wraz z fundacją Siepomaga.pl. Pieniądze w całości zostaną przeznaczone na pomoc lekarzom i szpitalom w walce z koronawirusem.

– napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

Do wpisu dołączony został film, na którym prezydent rapuje.

„Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. To jest maj, nie pachnie Saska Kępa, może ktoś to gdzieś przewidział, ale wróżba raczej tępa. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Ostre niebo tu i teraz, ostra ziemia, ostry kurz. Wczoraj znika w nieostrości, jutro, dzisiaj, zaraz, już. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Ciepły wieczór bez ciemności, trawa, spokój, my i wy. My i wy. My to oni, oni – my. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Mocne ręce ratowników, wszyscy razem, chwała im”